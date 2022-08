Incidente mortale sulla A14, 23enne perde la vita: traffico in tilt nel giorno del rientro

Tragico incidente sulla autostrada A14 Bologna-Taranto: due autovetture si sono scontrate, una ragazza di 23 anni ha perso la vita. E' avvenuto alle 19.30 circa nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, al km 35.

Da quanto apprende, l'auto guidata dalla vittima, residente nel bolognese, si sarebbe fermata sulla carreggiata, forse per un guasto, quando è stata travolta da un altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma sono stati vani i tentativi di rianimarla. Passeggero e conducente dell'altra auto, una coppia, 73 e 63 anni, sono rimasti feriti e trasportati in codice di media gravità all'ospedale Maggiore. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale

Il tratto di autostrada è stato chiuso per qualche ora per permettere i soccorso. Ieri, 27 agosto, era giorno di rientro, ovvero di contro esodo: si sono registrate code di diversi chilometri in direzione nord.