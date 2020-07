Incidente sulla A14, camion si ribalta: 60mila pulcini in autostrada, code e traffico

Incidente al km 86 nord, nel tratto tra l'area di servizio 'Bevano Est' e l'uscita di Forlì, sulla A14, alle 12.30 circa di oggi. Sul tratto si registrano ancora code.

Un autoarticolato che trasportava migliaia di pulcini, condotto da un albanese residente a Rimini e di proprietà di un'azienda del Forlivese è finito fuori strada, cadendo nella scarpata laterale. Nel frattempo, circa 60mila pulcini hanno invaso la scarpata e l'autostrada. Lo riferisce Forlì Today.

Mentre l'autista è uscito illeso, il passeggero è rimasto incastrato nella cabina di guida, mentre i vigili del fuoco lavoravano per liberarlo in sicurezza. Una volta liberato, è stato consegnato alle cure del personale del 118, intervenuto con l'elimedica giunta da Bologna. Il ferito è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena, non in pericolo di vita.

Pesanti disagi per il traffico in A14: sul luogo dell'incidente si sono formati circa tre chilometri di coda in direzione nord, ma anche circa due chilometri di coda nella carreggiata opposta, pur non essendo interessata dall'incidente, dovuta ai rallentamenti dei curiosi. Nella carreggiata nord d'altra parte, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, era in azione anche la Polizia Autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità, ma anche per il recupero delle migliaia di pulcini, in gran parte vivi nonostante il forte impatto, che sono usciti dal cassone che si è aperto nell'urto. Sul posto anche volontari delle associazioni di tutela degli animali e i veterinari dell'Ausl di Forlì e di Cesena.

Le operazioni di recupero dei pulcini è proseguita per tre ore. Le bestiole vengono portate provvisoriamente in un incubatoio di Forlì, in attesa di essere ri-trasportati verso la loro destinazione originaria, vale a dire un allevamento della provincia di Padova. Il camion, invece, sarà rimosso di notte per non creare intralcio all'intenso traffico di questo periodo.