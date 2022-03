Incidente sulla A14: pullman con ucraini a bordo si ribalta, morta una donna| VIDEO

Un grave incidente introno alle ore 6:45 sulla A14 Bologna - Taranto, nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona all’altezza del km 101. Un pullman si è ribaltato e una persona ha perso la vita. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco tutti i passeggeri sarebbero di nazionalità ucraina.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero delle altre ventuno persone coinvolte, per i quali non si è reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari, fa sapere la società Autostrade.

Come riferisce Cesena Today, erano due i pullman di ucraini diretti verso sud: uno dei sarebbe finito da solo fuori strada. Nello schianto ha perso la vita una donna, mentre altre cinque persone sono state trasportate all'ospedale "Infermi" di Rimini per le cure del caso. Non si è reso necessario la chiusura dell'autostrada poichè l'autobus si è ribaltato fuori dalla sede stradale, col traffico scorrevole lungo la corsia di sorpasso.

La vittima sarebbe la madre di due bimbi, che sono stati presi in carico dai servizi sociali di Cesena. Entrambi sono stati trasportati per accertamenti nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Maurizio Bufalini", ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitati e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia



Attualmente, nel tratto interessato, si transita sulla corsia di sorpasso e non si registrano turbative al traffico.

Notizia in aggiornamento