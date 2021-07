Incidente sulla A14: scontro tra camion e due veicoli, traffico in tilt tra Castel S. Pietro e raccordo Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, ci sono 9 km di coda in aumento per un incidente tra un camion, un furgone e un' auto avvenuto all'altezza del km 12+900.

Verso Ancona si segnalano incolonnamenti per 6 km tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna-Padova. Sulla A13 ci sono 7 km di coda in aumento tra Bologna Interporto ed il bivio con la A14.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 6:45 nel tratto compreso tra il bivio con l’A13 e il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna all’altezza del km 12,9. Nell’incidente una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Alle 8.45 il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda in direzione Bologna e 7 km di coda in direzione Ancona; si segnalano ripercussioni in A13 Bologna-Padova dove si registrano 7 km in direzione Bologna e sul raccordo di Casalecchio, dove si segnalano 3 km di coda in direzione A14.

Agli utenti che percorrono la A14 in direzione Bologna si consiglia di uscire a Castel S. Pietro, percorrere la SS9 “Via Emilia”, e rientrare in A14 a Bologna Panigale.

Agli utenti che percorrono la A13 in direzione Bologna e sono diretti verso Milano o Ancona si consiglia di uscire ad Altedo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Bologna Panigale; agli stessi diretti verso Firenze si consiglia di uscire da Altedo, percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare a Casalecchio.