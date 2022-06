Incidente sulla A14: traffico bloccato a Castel San Pietro, autostrada chiusa

Sulla A14 Bologna-Taranto il traffico è fermo con coda di 6 km per un incidente che al km 22.3 direzione sud avrebbe coinvolto una moto.

Tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, è stata disposta la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si registrano tra il bivio per la A1 Milano - Napoli e Castel San Pietro verso Ancona 10 km di coda ed in direzione di Bologna tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro 4 km di coda. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire a Bologna Arcoveggio e dopo aver percorso la viabilita' ordinaria può rientrare in autostrada a Castel San Pietro. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Castel San Pietro e rientrare in autostrada a Bologna Fiera dopo aver percorso la viabilita' ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, l'ambulanza del 118 e la polizia stradale. Difficile la gestione della circolazione, controllata dall'altro da un elicottero.