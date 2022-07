Incidente in A14: cisterna fuori strada, traffico bloccato e code per 13 Km

Incidente sulla A14 Bologna-Taranto. Poco prima dell'alba infatti, un camion cisterna ha sbandato e si è intraversato lungo la carreggiata. L'uscita di strada è avvenuta tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, verso Ancona, all'altezza del km 16 tra la zona Fiera e San Donato, e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Inizia così un fine settimana denso di spostamenti attesi da e per la Riviera, con concerti ed eventi che proiettano il bollino rosso su tutta la rete stradale.

Pesanti le ripercussioni sin dal primo mattino: chiuso tutto il tratto per un paio di ore, con l'entrata di Bologna Fiera in entrambe la direzioni. Chiuso anche il nodo di allacciamento tra la A13 Bologna - Padova e la A14 in direzione Ancona.

All'uscita obbligatoria di Bologna Fiera sono stati segnalati incolonnamenti fino a 11 km a partire da Bologna Borgo Panigale e ripercussioni sulla A1 Milano - Napoli in entrambe le direzioni. Intorno a metà mattinata la situazione è tornata a essere normale.