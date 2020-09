Incidente in A14: traffico e coda chilometrica

Da questa mattina un incidente ha creato lunghe code in A14. Lo scontro, avvenuto in corsia di sorpasso e nel quale sarebbe coinvolto un mezzo pesante, è avvenuto poco prima della diramazione per Ravenna, in direzione Bologna.

I mezzi di soccorso sono sul posto: nello scontro sono rimaste coinvolte 3 auto e si è proceduto per ore sulla sola corsia di emergenza, adibita a corsia di marcia. Le code hanno raggiunto lunghezze fino a nove chilometri. Il tratto non è stato chiuso.

In direzione opposta per i curiosi ci sono code tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Faenza. In alternativa si consiglia di uscire a Forlì e attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare ad Imola. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici.Presenti anche polizia stradale e personale Aspi.