Spaventoso tamponamento in A14, tre feriti e traffico in tilt | FOTO-VIDEO

Tre feriti e traffico in tilt ancora nella mattinata odierna . E' il bilancio del violento tamponamento registrato stanotte sull'autostrada Bologna-Taranto (A14) nel tratto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 11. Coinvolti nello schianto due auto, una delle quali cappottata fuori la carreggiata, e un camion.

Da quanto si apprende sono tre le persone rimaste ferite nell'impatto, tra le quali una in maniera più grave che è stata soccorsa in elicottero e trasferita all'ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche il personale di Autostrade, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme.

Ripercussioni pesanti sul traffico

Il sinistro - le cui cause e dinamiche sono al vaglio - ha provocato pesantissime ripercussioni sul traffico, e non solo su quello lungo il tratto autostradale coinvolto. Hanno accusato il colpo anche il tratto bolognese dell'A13 e il traffico cittadino, di riflesso.

Autostrade fa sapere che intorno ancora intorno alle 11.40 di stamane sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, si registrano 13 km di coda. "Il traffico - spiegano - defluisce sulle tre corsie disponibili. Ripercussioni sulla A13 con 1 km di coda, a partire da Altedo. In alternativa consigliamo, a chi viaggia verso la A1, di uscire a Castel San Pietro, utilizzare la SS9 Via Emilia e rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale, se diretti verso Milano, o a Bologna Casalecchio, sul raccordo di Casalecchio, se diretti verso Firenze. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia".

Altro schianto poche ore prima a Dozza

Solo poche ore prima un altro brutto incidente era stato registrato a Dozza. Sei feriti il bilancio. A essere rimaste coinvolte nello schianto sono state un'auto e una moto, incendiatesi entrambe dopo la carambola.