Incidente sulla Adriatica, scontro camion-auto: un morto e traffico bloccato

Mattinata tragica sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ dove a seguito di un incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, una persona ha perso la vita.

Lo schianto è avvenuto a Voghiera in provincia di Ferrara, e ha coinvolto due veicoli e un camion. A seguito del sinistro il traffico risulta provvisoriamente bloccato al km 93,350, come comunica Anas intorno alle ore 9 di oggi 17 novembre.

Sul luogo dell'impatto oltre alle squadre Anas, sono presenti le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.