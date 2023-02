Alessia Grimaldi, morì sull'A14. Condannato ad un anno e sei mesi l'automobilista

Ha patteggiato davanti al giudice per l'udienza preliminare l'automobilista che ad agosto 2022 sull'A14, tra i caselli di San Lazzaro e Castel San Pietro, ha tamponato l'auto di Alessia Grimaldi, rimasta in panne in autostrada, uccidendola. La giovane aveva solo 23 anni.

L'uomo, Francesco Ricciardi, oggi 74 anni, di Modena, ha patteggiato la pena di un anno e sei mesi, con la sospensione condizionale.

La giovane donna quel giorno, alle 19, mentre procedeva sulla carreggiata Sud dell’autostrada A14 (Bologna-Bari-Taranto), all’altezza del km 34+667, nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme, è rimasta bloccata nella terza corsia di marcia a causa di un guasto nella sua Fiat 500.

Non riuscendo a spostarsi, ha cercato di mettersi in salvo, ma purtroppo non ha fatto a tempo: è sopraggiunta, nella stessa direzione, la Kia Sportage condotta da Ricciardi il quale non ha visto l’ostacolo in tempo e ha tamponato in pieno con violenza l’utilitaria, non lasciando scampo alla sua conducente, deceduta praticamente sul colpo per i gravissimi politraumi riportati. A causa dell’incidente era rimasta seriamente ferita anche la moglie di 65 anni dell'imputato, trasportata nella vettura che conduceva.

La ventitreenne era conosciutissima, ben voluta da tutti e piena di amici e anche il noto cantautore Cesare Cremonini, di cui la ragazza era una fan e non si perdeva un concerto, le aveva dedicato un commosso ricordo.