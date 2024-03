Angelo (decima vittima sull'asfalto) e quelle strada di campagna da monitorare

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Originario del beneventano, ma da molti anni stabilitosi nel modenese, è il 48enne Angelo Russo la decima vittima della strada nel bolognese da inizio anno. L’automobilista è morto sul colpo ieri in un tragico schianto nelle campagne bolognesi. Russo era alla guida della sua Volvo quando è stato protagonista di uno scontro con una Ford Focus in un tratto che percorreva abitualmente per andare a lavoro.

Russo - come scrive ModenaToday - risiedeva a San Cesario sul Panaro e lavorava come artigiano titolare di una propria piccola impresa con la quale eseguiva lavori di muratura e manutenzione. In paese era conosciuto anche per la sua attività con il gruppo comunale di Protezione Civile, del quale era stato vicecoordinatore. Appassionato motociclista, appena due anni fa era stato vittima di un grave incidente in moto, dal quale si era ripreso dopo lunga convalescenza.

Strade di campagna pericolose

L'incidente è avvenuto tra Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto, precisamente all'incrocio tra via Montirone e via Ghiarone. L'impatto fra i due veicoli è stato violento e l'auto di Russo si è ribaltata in via Ghiarone, terminando la propria corsa sul tettuccio. Troppo gravi le lesioni riportate dal 48enne, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118, intervenuto con ambulanza e automedica e coadiuvato dai Vigili del Fuoco. A bordo dell'altra auto si trovavano invece una donna di 58 anni e un uomo di 47, che sono stati accompagnati all'Ospedale Maggiore di Bologna con lesioni di media gravità.

Ora saranno i rilievi dei Carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che è avvenuto in un incrocio regolato da semaforo e ha coinvolto le due auto che percorrevano due vie diverse. Si potrebbe quindi ipotizzare che uno dei due veicoli non ha rispettato le indicazioni del semaforo.

L'incidente ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle strade di campagna e in particolar modo sul tratto teatro della tragedia, spesso percorso ad alta velocità come alternativa alla Provinciale 255 o alla stessa via Emilia. I residenti lamentano comportamenti spericolati da parte degli automobilisti ed evidenziano come i dossi rallentatori non bastino. I semafori neppure a quanto pare. C'è preoccupazioni e si sente la necessità di controlli più intensivi per evitare che ci siano altri teli bianchi sull’asfalto.