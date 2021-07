Incidente in moto a San Lazzaro: morta la 31enne

Non ce l'ha fatta Anna Concetta MIsciali, 31 anni, rimasta ferita in modo grave domenica 11 luglio sera a San Lazzaro dopo un incidente automobilistico. La famiglia della donna ha dato autorizzazione all'espianto degli organi. Il cuore di Misciali ha ceduto nella mattinata di ieri ma già da diverse ore le speranze di un recupero si erano affievolite al lumicino.

Residente a San Lazzaro ma di origini pugliesi, Misciali stava procedendo lungo la via Emilia quando all'altezza del civico 60 poco prima del ponte in direzione Bologna, si è scontrata per cause ancora da accertare con il suo Honda Cbr e una Fiat 500 condotta da un sessantenne, anch'egli del posto. Disperati i soccorsi sul posto, che hanno stabilizzato la ragazza prima della corsa in ospedale. Infine, ieri mattina, il decesso.