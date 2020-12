Incidente ad Argelato: bicicletta travolta dal camion, ferita una donna

Un autocarro e una bicicletta condotta da una donna si sono scontrati alle ore 11:00 circa ad Argelato in via Galliera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: la donna nell'urto è stata sbalzata mentre la bicicletta è finita sotto la ruota anteriore del camion. I sanitari del 118 presenti con automedica, ambulanza e elisoccorso hanno caricato la signora e la hanno portata in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Argelato.