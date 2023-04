Suv travolge ciclista e scappa, 'pirata' rintracciato grazie ai testimoni

Un automobilista ha investito una ciclista, causandone la caduta. L’uomo, alla guida di un suv grigio, ha poi continuato a guidare senza soccorrere la donna.

È successo il giorno di Pasquetta a San Pietro Terme, su via Lavinio, attorno alle ore 14.30. Come riferisce un testimone, l'auto, che procedeva in direzione Bologna, stava sorpassano la ciclista a ridosso dello spartitraffico a protezione dell'attraversamento pedonale e, probabilmente per non urtare lo stesso, ha prima stretto e poi colpito con la fiancata la ciclista, mandandola a sbattere su un paletto a bordo strada. L'impatto ha fatto rimbalzare la malcapitata nuovamente contro l'auto, che l'ha poi trascinata per una decina di metri, prima di darsi alla fuga.

Il testimone, insieme ad altri presenti, ha prima allertato i soccorsi e poi annotato la targa e il modello dell’auto, fornendo le informazioni alla polizia locale di Casalecchio di Reno, intervenuta sul posto. La donna, che ha riportato traumi alla testa, alle spalle e alle gambe, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’Ospedale Maggiore in codice 2, ovvero quello di media gravità. L’automobilista, grazie all’aiuto dei testimoni, è stato successivamente rintracciato dalla polizia locale e denunciato.