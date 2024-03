Auto si ribalta a Medicina: un ferito

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Alle ore 20.40 circa di venerdì 1° marzo una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente a Medicina, in via degli Asinelli. Giunti sul posto, hanno trovato un’automobile ribaltata con all’interno il conducente, rimasto ferito e preso in carico dal 118. Ancora non chiara la dinamica del ribaltamento, ma è facile pensare che l’auto percorresse la strada a velocità sostenuta.