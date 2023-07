Incidente, auto capottata davanti alla stazione: è la seconda in pochi giorni

Si potrebbe definire "spettacolare" l'incidente di ieri pomeriggio davanti alla stazione di Bologna se non fosse che sarebbe potuta andare molto peggio, infatti sarebbero 4 le persone che hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto mentre i due conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice di media gravità.

Le cause dello scontro che ha coinvolto un'auto, che si è ribaltata, uno scooter e un furgone poco dopo le 15 in Piazza Medaglie d'oro, affollata di pedoni e i persone in arrivo in partenza.

Le cause del sinistro non sono ancora note, ma ha generato sgomento, anche perché sul posto sono arrivate diverse ambulanze, le pattuglie della Polizia locale e i Vigili dl Fuoco.

Nei giorni in cui si discute sul limite orario dei 30 km, è il secondo in pochi giorni su strade poco avvezze a questo tipo di incidenti. Il 6 luglio, un'auto si è ribaltata in via Turati, all'incrocio con via Saragozza, bloccando la circolazione.