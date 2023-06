Maxi incidente sull'autostrada: camion salta la carreggiata, traffico bloccato

Sulla A1 Milano-Napoli tra Modena sud e Valsamoggia in entrambe le direzioni il traffico è intenso a seguito di un incidente al km 175 intorno alle ore 14 di oggi, 19 giugno.

Sono rimaste coinvolte tre vetture e un camion che ha effettuato un salto di carreggiata, con perdita di carico di fibre di alluminio.

Attualmente Il traffico defluisce su una corsia per senso di marcia.

Tra Modena sud e Valsamoggia verso Bologna si registrano lunghe code.

Agli utenti in viaggio verso Milano e provenienti da Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia.

Agli utenti in viaggio verso Milano ma provenienti da Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la SP569 Bazzanese, seguire la SS9 Via Emilia e rientrare a Modena Sud.

Per gli utenti diretti a Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Modena Nord e di rientrare a Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS9 Via Emilia.

Per le lunghe percorrenze dirette a Milano e provenienti da Ancona, si consiglia di seguire la A13 e poi la A4 in direzione Milano. Per chi proviene da Firenze, seguire A11, A12 ed infine la A15. Percorsi inversi per chi è diretto verso Ancona/Firenze.