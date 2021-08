Incidente sul raccordo A1/A14: RIAPERTO tratto dell'autostrada

Poco dopo le ore 12:45 sul R14 Raccordo di Casalecchio è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio in direzione dell'A1, precedentemente chiuso per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente all’altezza del km 4,9.

A causa di un incidente, verificatori intorno a mezzogiorno di oggi, 11 agosto, è stato chiuso il tratto del Raccordo autostradale A1-A14 di Bologna Casalecchio, al Km 0.8 - direzione: Autostrada Milano-Napoli.

Poco prima delle ore 12:00 sul R14 Raccordo di Casalecchio è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio in direzione dell'A1, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente all’altezza del km 4,9, a causa del quale una persona è rimasta ferita.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bolgna di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative al traffico.



Agli utenti che percorrono la A14 Bologna-Taranto provenienti da Ancona e diretti a Firenze si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio.

(Foto archivio)