Incidente in autostrada, traffico congestionato tra Imola e Castel San Pietro

Vari km di coda questa mattina tra Imola e Bologna San Lazzaro per Traffico Congestionato a causa di un incidente stradale avvenuto in autostrada. Si tratta di un tamponamento che ha provocato non pochi disagi al traffico.

In direzione nord, Autostrade consiglia di uscire a Castel San Pietro. Presenti sul posto la Polstrada, i mezzi di soccorso e il personale di autostrade. Ora tutto è rientrato nella norma.

(aggiornato alle 13.15)