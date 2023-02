Incidente a Baricella: si schianta e si ribalta, poi se la prende con la pattuglia

Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Altedo e Molinella dopo un incidente. E' successo nelle prime ore di giovedì, quando in via Savena a Baricella una grossa auto si è prima schiantata contro un cancello privato, per poi ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata.

Mentre gli automobilisti di passaggio chiamavano i soccorsi, dal posto di guida è uscito il conducente, frastornato ma fortunatamente incolume. All'arrivo dei carabinieri però le cose l'umore del soggetto si è rapidamente deteriorato. Forse temendo per un eventuale controllo anti alcool, la condotta del 22enne è progressivamente degenerata, fino ad arrivare allo scontro fisico con i militari dell'Arma. Nel parapiglia che ne è seguito, due carabinieri sono stati leggermente feriti dal giovane -nella fattispecie al volto e alla mano- ragione per cui il ragazzo è stato arrestato. Dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di guida in stato di ebbrezza.

Ieri sera invece a Medicina un 44enne, a bordo di un'auto di grossa cilindrata e in compagnia di una donna di 27, è stato fermato dopo un inseguimento scattato quando il soggetto non ha rispettato l'alt. Qui i militari hanno trovato tracce di sostanza stupefacente in auto, verosimilmente marijuana, dopo che nell'inseguimento stesso si sono toccati i 210 km/h. A casa del quarantenne i militari hanno trovato altra droga. Per questo è scattato l'arresto per spaccio, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.