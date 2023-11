Tragedia sulla Bazzanese, Anin muore sul colpo a 19 anni sotto gli occhi del padre

Anin Jammali, 19 anni, è morta davanti al padre e alla sorellina, ieri sera, poco prima delle 20. L'ennesima tragedia della strada, avviene sulla Bazzanese, all'altezza di Zola Predosa.

Una Nissan Qashqai in avaria, il padre e Anin che scendono, la ragazza che si posiziona dietro l'auto per segnalare il guasto agli altri mezzi in arrivo, una automobilista che fa inversione per prestare aiuto, il buio e una strada ad alto traffico hanno fatto il resto. E' arrivato un camion, inutile la frenata, la ragazza è stata travolta ed è morta sul colpo. Il camion si è arrestato dopo aver tamponato l'auto. Il mezzo pesante e il suv sono gli unici mezzi coinvolti nell'incidente.

In breve tempo sono arrivate ambulanze e Carabinieri, ma Anin giaceva sul ciglio della strada, sotto gli occhi del padre 53enne, piegato dalla disperazione, e della sorellina di 11 anni che era rimasta in auto. Entrambi hanno riportato ferite lievi.

"Il gilet catarifrangente può salvare la vita"

La dinamica è stata subito chiarita: il padre ha accostato, è sceso insieme ad Anin, su una statale trafficata e, come confermano tassisti e Carabinieri, priva, in quel tratto, di corsia di emergenza.

Purtroppo, al dramma del padre, di origine tunisina, residente a Vignola con la famiglia, che ha visto morire la figlia maggiore, si aggiunge, forse, anche il senso di colpa.

La raccomandazione che arriva dai Carabinieri è quella di indossare sempre il giubbotto catarifrangente quando si scende all'auto. Oltre ad essere obbligatorio, può salvare delle vite, soprattutto su strade meno illuminate. Anin e il padre non li indossavano e, da quanto si apprende, non erano state attivate le 4 frecce, un ulteriore segnale di visibilità.

Al di là delle precauzioni e delle dinamiche, resta un altro cadavere sulla strada, il secondo in pochi giorni. La serata del 3 novembre, alla rotonda Romagnoli di via Palmiro Togliatti, uno scooter ha tamponato un'auto. Le ferite riportate dallo chef 50enne, Gennaro Ursomanno, erano troppo gravi. E' deceduto dopo poche ore al Pronto Soccorso del Maggiore.

Sulla stessa strada Bazzanese, il 24 ottobre, uno scontro tra camion e auto, aveva fatto due morti, una donna di 51 e una di 30 anni (zia e nipote), mentre altre due persone erano rimaste ferite.