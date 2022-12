Incidente sulla nuova Bazzanese: "Mio padre tamponato, cerchiamo testimoni"

Si cercano testimoni per un incidente verificatosi sabato scorso, lungo la nuova Bazzanese, dove un signore è stato tamponato e l'auto non si è poi fermata per prestare soccorso e nemmeno per la constatazione amichevole.

E' successo, intorno alle 11 del mattino, e a spiegare la versione di una delle due parti è la figlia della vittima dell'incidente. "Cerchiamo qualcuno che possa aver visto la dinamica" commenta Natalia -questo il nome della parente- "mio padre era molto agitato e si è sbagliato ad annotare il numero di uno dei potenziali testimoni che hanno assistito alla scena".

Il tutto sarebbe avvenuto in pochi attimi lungo la nuova bazzanese, all'altezza di Zola Predosa. "Il mio papà -racconta la donna- alla guida della sua auto, un Range Rover freelander rosso, fermo in quanto in coda, è stato violentemente tamponato da uno sconosciuto che, dopo averlo spinto e fatto girare su se stesso e sbattere contro il guard rail è fuggito senza lasciare traccia di sé. L'incidente si è verificato all’uscita numero 7 di via del Lavoro dell’asse attrezzato (verso il centro commerciale e l'Unipol Arena)".

Il racconto continua: "Il mio papà era molto scosso, ha memorizzato il numero di cellulare errato del testimone che ha assistito all’incidente". Si è creata ovviamente una coda di veicoli fermi, riporta la donna, che lancia quindi l'appello: "Se qualcuno può mettersi in contatto con noi e testimoniare l’accaduto ne avremmo davvero necessità, soprattutto se si riuscisse a rintracciare la persona che gli ha dato il contatto di cui sopra".