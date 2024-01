L'autobus 651 finisce fuoristrada: 6 feriti al Maggiore

Fortunatamente non ci sono feriti gravi nell'incidente di ieri, 10 gennaio, a Valsamoggia, dove un autobus è finito fuori strada.

Erano le 18 circa e, per motivi da accertare, sulla provinciale, località Bazzano, il bus extraurbano 651 diretto a Crespellano è finito in un fosso. Il conducente e cinque passeggeri sono rimasti feriti e trasportati in codice di lieve e media gravità (1 e 2) al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore.

Per sbloccare le portiere del mezzo e mettere in sicurezza la zona sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco da Bazzano e Zola Predosa, mentre i rilievi sono statti affidati ai Carabinieri. La Polizia Locale ha gestito il traffico che è rimasto bloccato per poco più di un'ora.

Incidente simile il giorno dell'Epifania, quando un'automobile era uscita di strada e si era rovesciata nel fosso a bordo della carreggiata. All'interno della vettura c'era soltanto la ragazza alla guida, che è rimasta illesa ed è riuscita a uscire dall'abitacolo prima dell'intervento dei Vigili del fuoco.