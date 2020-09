Incidente a Bazzano: auto va contro un albero e poi finisce nella scarpata

Alle ore 04.45 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in via Montebudello, nel territorio di Bazzano. Un autoveicolo condotto da un uomo è andato a sbattare contro un'albero, abbattendolo per poi finito capovolto nella scarpata a bordo strada.

I vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni di soccorso per estrarre il ferito dall'abitacolo della vettura e supportare il personale sanitario del 118 presente con un'ambulanza e un'automedica. La squadra ha poi provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura, alimentata a GPL. Sul posto anche i Carabinieri.