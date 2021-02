Incidente a Bentivoglio: esce di strada con l'auto, morto a 34 anni

Secondo una prima ricostruzione non risultano altri veicoli coinvolti. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Lo hanno estratto dalla sua auto già esanime. Incidente mortale ieri sera sulla via di Saliceto a Bentivoglio. A perdere la vita, intorno alle 18, il 34enne Federico Morena, originario di San Giorgio di Piano, finito con la sua auto lungo il canale che costeggia l'arteria stradale, in direzione della Bassa.

Sul posto, subito dopo l'impatto, sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Morena è stato estratto dalle lamiere dell'auto, ma per il giovane non c'era più niente da fare. Sulla base dei primi rilievi sembra che il 34enne abbia fatto tutto da solo, anche se ci vorrà ancora tempo per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. Morena, impiegato nel settore della ristorazione, stava ritornando a casa dopo il lavoro quando si è verificato lo schianto fatale.