Incidente a Bentivoglio, tir si ribalta. Ferito il conducente

Un altro incidente ieri sulle strade bolognesi. Nel pomeriggio, a Bentivoglio, un mezzo pesante è uscito di strada per cause ancora da accertare.

Il mezzo, che si è ribaltato finendo fuori carreggiata, trasportava pannelli fotovoltaici. Il conducente è rimasto lievemente ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118.

Il quarto incidente in una giornata

Una giornata drammatica sulle strade del bolognese, con diversi incidenti, feriti e purtroppo anche un morto. A perdere la vita a Lovoleto di Granarolo, sulla SS Porrettana, un 88enne.

Poco prima delle 16, alla guida della sua auto è stato centrato in pieno da un bus, probabilmente per una svolta improvvisa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, i Vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo e i Carabinieri per i rilievi.

Sempre sulla Porrettana, nel territorio di Malabergo, nel primo pomeriggio si sono scontrate due auto. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore.

Intorno alle 16.30, sulla tangenziale, uno scontro tra più veicoli ha bloccato la circolazione.