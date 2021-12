Incidente a Bentivoglio: scontro camion auto, chiusa al traffico la "Trasversale di Pianura"

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 17 è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Lo rende noto Anas.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono involti 2 veicoli e un mezzo pesante.

Il traffico è deviato a San Giovanni in Persiceto al km 17,300 (svicolo autostradale A13 e rientro immediato su SS 253 bis) e per i veicoli diretti a Budrio al km 16,700 sulla strada provinciale 45.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

(Foto archivio)