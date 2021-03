Cade dalla bici scendendo da San Luca: 22enne gravissimo al Maggiore

Per motivi ancora da accertare, sarebbe uscito di strada alla prima curva delle "Orfanelle", cadendo al di sotto del guard rail

Sarebbe grave un 22enne di Bologna caduto questa mattina sulla via che porta al Santuario di San Luca. Erano le 7.30 circa, quando, da quanto si apprende, il ragazzo in sella alla sua bici, per motivi ancora da accertare, sarebbe uscito di strada alla prima curva delle "Orfanelle", cadendo al di sotto del guard rail.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice di massima gravità (codice 3) all'Ospedale Maggiore.

Un altro ragazzo che probabilmente era dietro di lui si sarebbe ferito lievemente, ma non sarebbe coinvolto nella dinamica, nè ci sarebbe stato impatto. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati gli agenti della Polizia locale.

Notizia in aggiornamento