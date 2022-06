Scontro tra due auto, poi una investe un pedone: 53enne morto

Incidente mortale oggi a Borgo Panigale intorno alle 13:30 quando un pedone è stato investito da un'auto appena coinvolta in un incidente non grave. L'uomo è deceduto poco dopo all'ospedale Maggiore, dove era stato immediatamente trasportato.

È successo in via della Pietra, dove il pedone - 53 anni - stava camminando. Poi la tragica coincidenza: una delle due macchine, a seguito dell'impatto, è sbalzata e ha colpito in pieno il passante. Illesi i due conducenti.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.