Incidente a Borgo Tossignano: schianto sulla provinciale, morta a 27 anni

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi. Una donna di 27 anni è morta in seguito alle ferite riportate dopo uno schianto sulla Sp 610 Montanara nel comune di Borgo Tossignano, nell'imolese. Sul posto, intorno alle 13:30 si sono precipitati i soccorsi, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Borgo Tossignano. Dalle primissime informazioni, ancora al vaglio, sembra che l'auto guidata dalla giovane, una utilitaria, e un furgone che procedeva nella direzione opposta, siano andati a impatto in corrispondenza di una curva. L'auto della 27enne avrebbe sbandato dopo l'urto, per finire la sua corsa nel fosso a lato della strada.