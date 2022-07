Incidente tra moto nella notte a Budrio: 59enne portato via in elicottero

Scontro tra due moto nella notte a Budrio, dove un 59enne è rimasto ferito in modo grave, portato poi via con l'eliambulanza verso il Maggiore di Bologna. A essere rimaste coinvolte, poco prima di mezzanotte in frazione Canaletti, sono state in tutto quattro persone, conducenti e passeggeri delle due ruote scontratesi.

Tra i primi a prestare i soccorsi sono stati gli operatori della agenzia di sicurezza Mes, impegnati in un pattugliamento sulla San Vitale e incappati nel grave sinistro pochissimi minuti dopo l'impatto: subito sono stati chiamati i soccorsi, che hanno provveduto a prestare le prime cure ai malcapitati. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: i due mezzi, uno scooterone guidato da un trentenne e la moto guidata dal 59enne, sono andati a impatto mentre viaggiavano su due direzioni opposte. A bordo dei rispettivi mezzi vi erano anche due passeggeri, che però non avrebbero riportato ferite serie.