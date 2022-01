Incidente a Budrio: 35enne ancora grave in ospedale

E' attualmente in prognosi riservata in Rianimazione il 35enne di origini pakistane che ieri mattina è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale occorso nelle campagne tra Budrio e Granarolo. Lo schianto si è verificato intorno alle dieci del mattino: qui l'uomo, che rimane ricoverato al Maggiore di Bologna, era a bordo del suo scooter quando -per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri di Molinella, che si sono occupati dei rilievi- all'altezza di un incrocio è avvenuto lo scontro con una auto che si apprestava ad attraversare. Nell'impatto, il 35enne è stato sbalzato in aria per poi ricadere a terra. La polizia locale, intervenuta anch'essa sul posto, ha provveduto poi a sequestrate il ciclomotore, poiché trovato sprovvisto di assicurazione e revisione.