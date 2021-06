Incidente a Budrio: schianto auto-moto, poi l'incendio, ferita una donna

Vigili del fuoco sul posto e polizia locale per i rilievi

Via Zenzalino Sud

Incidente nel primo mattino a Cento di Budrio. Una donna di 46 anni è stata portata in codice di massima gravità all'spedale Maggiore di Bologna in seguito alle ferite riportate in conseguenza di un incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto tra la moto, condotta dalla 46enne e un'auto, una Ford Focus guidata da un 52enne, uscito illeso. Lo scontro si è verificato in prossimità dell'intersezione tra via Zenzalino e la Sp6: subito dopo lo schianto la donna è stata sbalzata a terra, ma la moto ha preso subito fuoco, venendo distrutta dalle fiamme.

All'incendio hanno pensato i vigili del fuoco, accordi ul posto insieme al 118 per prestare soccorso alla motociclista. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia locale di Budrio.