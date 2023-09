Scontro tra auto a Granarolo, ferite gravi per un 53enne

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri a Granarolo dell'Emilia: un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore.

Due auto si sono scontrate poco dopo le 17 in via Massarenti, in località Cadriano, per cause ancora in via di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118.

Ad avere la peggio il 53enne, mentre un 38enne ha riportato ferite più lievi ed è stato ricoverato in codice 2 - media gravità.

Per mettere in sicurezza la carreggiata e prestare soccorso ai feriti sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco.

Sempre ieri, poco dopo le 18, sull’autostrada A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, si sono scontrati un furgone e due auto, causando lunghe code.