Incidente a Calderara: furgone sbanda e si ribalta, conducente incastrato

Il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, mentre i sanitari l'hanno poi trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 di oggi, 16 luglio, nel territorio comunale di Calderara di Reno, in via Persicetana.

Un furgone che trasportava bombole di ossigeno ha sbandato ed è finito fuori strada. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e l'autogru. Si è anche provveduto a mettere in sicurezza le bombole di ossigeno e il furgone incidentato.