Camion a fuoco in autostrada: traffico in tilt

Pomeriggio di traffico e disagi sull'autostrada a14 per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Alle 16 circa i vigili del fuoco sono intervenuti tra le uscite 4 e 5 in direzione sud (nel ramo Bologna- Casalecchio) perché un tir che trasportava barbabietole ha preso fuoco. Illeso il conducente.

Due le squadre sul posto, presente anche la Polstrada e l'Aspi per il ripristino della viabilità. In autostrada una corsia è stata interdetta al traffico per le operazioni di soccorso, ma anche in tangenziale una corsia è stata chiusa per le operazioni di spegnimento causando lunghe code di autoveicoli.