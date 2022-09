Incidente in val di Zena: capriolo taglia la strada alla moto e muore | VIDEO

Purtroppo non si è salvato il capriolo che questa mattina poco dopo le 9 in via Zena, nel territorio di San Lazzaro di Savena, si è scontrato con uno scooter.

Un incidente non grave, visto che il centauro non ha riportato ferite, ma che è costato la vita all'animale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di San Lazzaro, oltre a due vigili del fuoco che in quel momento stavano facendo un corso di guida e sono stati avvisati dagli automobilisti in transito.

Da quanto riferisce la polizia locale, che ha sentito i testimoni, il capriolo avrebbe affiancato lo scooter per poi tagliargli la strada. A quel punto il motociclista non è riuscito a frenare: "In questi casi verifichiamo le condizioni dell'animale che viene affidato per le cure al Centro Recupero Fauna Selvatica - conferma la polizia locale a Bologna Today - ma purtroppo il capriolo era già morto".

Uno scontro con un cinghiale, sempre nel territorio di San Lazzaro di Savena, lungo la complanare nella frazione di Colunga, due anni fa ha causato la morte di un uomo di 44 anni, Aniello Carotenuto.

Video FB S. F.

Foto H. Atti