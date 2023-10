Raccordo di Casalecchio: a fuoco camion che trasporta Gpl, traffico in tilt

Alle 12 circa, sul raccordo di Casalecchio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna, a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, che trasportava gpl. Attualmente sul posto è in corso la fase finale delle operazioni di messa in sicurezza del mezzo ed è stata contestualmente disposta la chiusura del tratto anche sulla Tangenziale di Bologna tra Bologna Casalecchio e lo Svincolo 3 Ramo Verde in direzione Bologna.

L'evento ha causato 4 km di coda tra il bivio con la A13 Bologna-Padova ed il bivio con la A14 in direzione della A1 Milano-Napoli, agli utenti consigliamo di uscire a Bologna Fiera e percorrere la viabilità ordinaria con rientro a Bologna Panigale.

Per le lunghe percorrenze agli utenti che provengono da Firenze e sono diretti ad Ancona/Padova si consiglia di proseguire sulla A1 in direzione Milano, uscire alla stazione di Valsamoggia e rientrare dalla stessa in direzione sud e percorrere la A14. Percorso inverso per chi da Ancona/Padova è diretto verso Firenze.