In azione il nucleo Saf per recuperare in sicurezza l'automobilista

Vigli del fuoco al lavoro nella notte scorsa per recuperare un automobilista, precipitato in un calanco dopo essere uscito di strada con il proprio mezzo. L'uomo, un 46enne, è stato caricato su una speciale barella e poi portato in ospedale, in condizioni gravi, con l'utilizzo dell'elisoccorso.