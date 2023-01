Incidente nella notte, si schianta contro lo spartitraffico: grave 28enne

Grave incidente la notte tra il 14 e il 15 gennaio, a Castel Guelfo. Un 28enne, residente a Medicina si è schiantato in via Medesano, in direzione Ravenna.

Stando alle ricostruzioni, il giovane, alla guida di un BMW 320 avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro lo spartitraffico per poi uscire di strada.

Sul posto, oltre ai Carabinieri di Imola che hanno effettuato i rilievi, sono intervenuti i Vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo. Data la gravità delle ferite riportate, è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il 28enne all'ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si attendono anche gli esami del sangue per accertare l'uso o meno di sostanze stupefacenti o alcoliche.

All'alba di questa mattina, a Castenaso, un 39enne è morto nello scontro con un camion.

Aumentano gli incidenti autonomi

Malore, colpo di sonno, strade dissestate o bagnate, tutti motivi che causano i cosiddetti "incidenti autonomi", ovvero i sinistri che coinvolgono un unico veicolo: "Esistono eccome, ma sarebbe da aggiungere il fattore distrazione - aveva detto a Bologna Today Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale - e ovviamente il connubio con la velocità. Sono aumentate le uscite di strada in autonomia, conseguenza della distrazione non più solo del cellulare, ma della nostra mente che pensa o fa altro. Altro fattore è ovviamente l'abuso di sostanze, alcol o droghe" .

L'85% degli incidenti, rileva l'Osservatorio, è da ricondurre a comportamenti non corretti alla guida: "Purtroppo - continua Sorbi - per una questione di privacy, spesso a incidente avvenuto non ci è più possibile comprendere a pieno la dinamica. Rimane sempre valida la proposta di legge che chiede la sospensione immediata della patente per una settimana per indebito utilizzo durante la guida del cellulare, tablet, smartphone".

Altro particolare di non poco conto è "l’abitudinarietà al percorso che porta ad un distacco della attenzione alla guida e ad una (falsa) sicurezza psicologica sulla conoscenza del percorso che ci induce ad una minore attenzione”, in particolare gli autisti dei mezzi pesanti o di chi va e torna dal lavoro facendo lo stesso percorso.