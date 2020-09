Incidente a Castel Guelfo: auto esce di strada e carambola nel campo, morto 35enne

E' morto subito dopo l'incidente un 35enne, cittadino albanese residente a Pisa, che intorno alle 18:30 di ieri si è ribaltato con la sua auto all’altezza del civico 4 di via Medesano, Castel Guelfo. Assieme a lui il passeggero, un 36enne uscito ferito in maniera seria ma no grave dal'abitacolo del mezzo una Toyota Yaris.

Arrivati i soccorsi sul posto, per il più giovane dei due non c'era già più nulla da fare, mentre il 36enne è stato portato in codice due al Maggiore di Bologna. I carabinieri di Castel Guelfo hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti. L'utilitaria stava percorrendo la via Medesano in direzione Castel San Pietro, quanto ancora per cause in corso di accertamento, il mezzo ha sbandato, finendo nel campo adiacente e ribaltandosi più volte su se stesso.