Incidente a Castel Maggiore: auto sbanda e finisce nel canale

Ha sbandato ed è finita nel canale. L'incidente stradale è avvenuto ieri, 9 dicembre, poco prima delle 20 sulla SP3, la Trasversale di Pianura, nel territorio comunale di Castel Maggiore. Una vettura con il solo conducente a bordo, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo finendo nel canale attiguo.

Il guidatore, fortunatamente, è riuscito a uscire e salire sul tetto della vettura. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno allertato il 115.

I vigili dl fuoco sono giunti con l'autogru e il nucleo sommozzatori. I subacquei hanno raggiunto il conducente e l'hanno portato in sicurezza a terra affidandolo alle cure dei sanitari del 118 presente con auto medica e ambulanza. E' stato in seguito trasportato all'ospedale Maggiore.

I caschi rossi hanno, poi, eseguito il recupero della vettura con l'autogru. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.