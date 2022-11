Dopo l'incidente non soccorre la donna ferita, ma un passante vede tutto

Aveva tamponato un’auto e che si era fermata al centro della carreggiata per svoltare, provocando lesioni ad una passeggera dell’auto tamponata, poi curate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bentivoglio. Ma, dopo essersi fermato per recuperare il paraurti della propria auto caduto a causa dell'impatto, era ripartito in direzione di Funo, senza lasciare i propri dati e senza prestare soccorso alla persona ferita.

Il responsabile è quindi stato Individuato e denunciato dalla Polizia Locale Reno Galliera.

Sono state decisive le immagini della videosorveglianza cittadina e le testimonianze di un passante che stava camminando sul marciapiede poco lontano e aveva notato la scena. Ha annotato il numero di targa e il modello dell’auto e li ha forniti agli agenti della Polizia Locale “Reno Galliera, sopraggiunti per i rilievi dell’incidente.

Il cittadino ha quindi consentito di individuare l’auto allontanatasi tra quelle riprese dal sistema di videosorveglianza, mentre circolava in direzione di Funo con la parte anteriore visibilmente danneggiata. Risaliti all’indirizzo del proprietario del veicolo gli agenti del Comandante Massimiliano Galloni sono riusciti a identificare il conducente, un italiano di 25 anni domiciliato in zona, che ha ammesso le proprie responsabilità

Il conducente è stato così denunciato per fuga in caso di incidente con feriti e omissione di soccorso.

Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore, commenta così l’accaduto: “Una cattiva condotta, disdicevole sul piano della responsabilità civica e anche potenzialmente pericolosa, è stata giustamente sanzionata grazie alla buona struttura di controllo del territorio rappresentata dalla Polizia Locale Reno Galliera".