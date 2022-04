Incidente a Castel Maggiore, chiusa al traffico la Porrettana

A causa di un incidente stradale l traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 64 “Porrettana” al km 103,100 a Castel Maggiore, ed è stato necessario chiudere la strada per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due vetture e rimaste ferite due persone.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Nella mattinata di oggi era stata chiusa al traffico la trasversale di Pianura per problemi legati al maltempo.