Incidente a Castel San Pietro: tre feriti, un minore trasportato in elicottero

Incidente stradale stamattina prima delle 8 in via Corlo a Castel San Pietro Terme, tre vetture coinvolte e tre feriti, tra cui un minore che è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Questo è quanto si apprende in base alle prime informazioni. La dinamica del sinistro è in via di accertamento.

I vigili del fuoco hanno supportato il soccorso del 118, presente sul posto anche con ambulanza e automedica, e hanno messo in sicurezza i tre veicoli incidentati. Intervenuta anche la polizia locale per viabilità e rilievi.