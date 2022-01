Maxi tamponamento a Castel San Pietro: sul posto vigili del fuoco e ambulanze

6 i veicoli coinvolti in un maxi tamponamento avvenuto nella serata di ieri, 2 gennaio, poco prima delle 20, in via San Carlo, nel comune di Castel San Pietro Terme.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigli del fuoco che hanno provveduto a liberare uno degli occupanti dei veicoli, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l'area. Sul posto anche il 118 con varie ambulanze, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.