Incidente a Castello D'Argile: 16enne investito da un'auto, è grave

Investito da un'auto a 16 anni e ricoverato in gravi condizioni. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 15 giugno a Castello D'Argile, in via Europa Unita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto, che dovrà essere chiarita dai Carabinieri incaricati dei rilievi.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo è stato sbalzato mentre si trovava in strada. Sul posto, oltre ai militari e i sanitari del 118 che hanno provveduto a organizzato il trasporto in elisoccorso all'ospedale Maggiore - in codice di massima gravità -.

Dopo il primi soccorsi, è stato ricoverato in prognosi riservata.

notizia in aggiornamento

Il pomeriggio del 14 giugno, sulla Porrettana all'altezza di Calvenzano, frazione di Vergato ha perso la vita un uomo di 30 anni, Mario De Paola, originario dell'avellinese ma residente nel bolognese.

Da quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, nel sinistro sono state coinvolte due auto che si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. In serata, un'altra vittima, in via Marco Polo, a Bologna, nei pressi della rotonda Pietro Bubani. Si tratta di un uomo di 51 anni, Andrea Landuzzi.