Castenaso: provoca incidente e poi scappa, a bordo il bimbo piccolo

E' stata denunciata e multata per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stata rintracciata nello stesso comune dell'incidente. Guai in vista per una donna di 31 anni, che venerdì sera sarebbe ripartita dopo aver provocato un incidente. Al momento dell’impatto -questo secondo quanto emerso a ora- la donna avrebbe avuto con sé il figlioletto di soli due anni e mezzo dopo. Il tutto è accaduto la sera di venerdì, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino.

Già le forze dell'ordine erano state di poco avvisate che l’auto della donna, una utilitaria, stava viaggiando con esitazioni e a zig zag lungo la San Vitale. Il veicolo poi ha finito per impattare contro un0auto che veniva nella direzione opposta. Invece ch fermarsi a prestare soccorso, la 31enne avrebbe ingranato di nuovo la marcia e si sarebbe allontanata. Sul posto non si sono registrati feriti, ma è partita la caccia alla conducente del mezzo, fermata poche ore dopo in quel di Castenaso. Nell'abitacolo la donna, in stato confusionale, e il figlio piccolo che piangeva. Sottoposta ad alcoltest, la 31enne aveva un tasso circa tre volte superiore al limite di legge. Oltre alla denuncia e alla sanzione, le è stata revocata la patente e sequestrato il veicolo.