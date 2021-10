Incidente a Castenaso: furgone finisce nel fosso, strada chiusa

Un furgone è letteralmente finito in un fosso, ostruendo la carreggiata. E' accaduto intorno alle 14 di oggi in via Ca' dell’Oro in direzione Marano, sul territorio di Castenaso.

La strada è stata chiusa al traffico e si attende l'arrivo dell'autogru per rimuovere il veicolo incidentato. Dalle prime sommarie informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che finito nel fosso.

Sl posto sono presenti un equipaggio dell’Anc - Associazione NAzionale Carabinieri - e la polizia locale per eseguirei rilievi e coadiuvare la viabilità.