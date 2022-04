Perde la testa dopo l'incidente e finisce nei guai: patente ritirata, auto sequestrata

I carabinieri della compagnia di San Lazzaro hanno denunciato un 50enne per resistenza a pubblico ufficiale, oltre al ritiro della patente e al sequestro dei veicolo che guidava.

I fatti risalgono alle 21 di martedì 13 aprile, quando al volante della sua auto si è scontrato in via Tosarelli, a Castenaso, con un altro veicolo guidato da una donna della stessa età. L'uomo ha dato in escandescenza e ha messo in atto una serie di comportamenti aggressivi nei confronti della 50enne. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l'uomo si è scagliato anche contro di loro.

In evidente stato di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato per accertamenti al pronto soccorso dove ha continuato con il suo atteggiamento.

Infine è stato denunciato per resistenza, la patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

(Foto archivio)